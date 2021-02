jeudi 4 février 2021 • 112 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) L'arbitre qui va diriger le choc Marseille-PSG prévu, dimanche prochain, est connu.

La France du football attend avec impatience le Classique entre l'OM et le PSG dimanche à l'Orange Vélodrome (20 heures GMT). Ce jeudi, la LFP a nommé le corps arbitral qui va diriger ce choc de la 24ème journée de Ligue 1.

Il s'agit de l'arbitre international Benoît Bastien, renseigne Footmercato. Ce dernier sera assisté par Frédéric Haquette et Hicham Zakrani. Le quatrième arbitre sera Johan Hamel et les arbitres assistants vidéo seront Antony Gautier et Wilfried Bien.