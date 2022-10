lundi 17 octobre 2022 • 508 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur de Teungueth FC, Mbaye Badji s'est exprimé sur sa première sortie avec le club rufisquois, au stade Ngalandou Diouf, samedi dernier, contre l'AS Douanes battu.

"Non c’était l’enjeu, si vous voyez l’équipe de Teungueth, elle est nouvelle, il y a pratiquement beaucoup de nouveaux joueurs. Donc en ce moment là, ils n’ont pas encore joué avec ce public. On sait que ça va venir et à la longue on va faire mieux que ça, on va bien jouer et être plus efficace."



Son premier match sur le banc de TFC



"C’était ma toute première sortie avec Teungueth FC. On savait pour notre première ça allait être difficile, l’équipe de la Douanes est une très bonne équipe. La saison dernière on peut dire qu’elle pouvait être championne du Sénégal lors de la phase retour. On savait que ça n’allait pas être facile, donc aujourd’hui (samedi) on a essayé d’installer ce qu’on a préparé pendant toute la préparation. Pour cette rencontre on a eu du mal à le mettre en œuvre. Alhamdoulilah, on a pu remporter la victoire."



L'apport des changements



"Oui c’est un bon mental, cela va nous donner plus de confiance. Quand on joue des matches comme ça, des matches difficiles et fermés, il faut aller jusqu’au bout pour marquer ce but. Donc on a beaucoup travaillé sur l’aspect mental et on a vu que c’est un pas en avant aujourd’hui. Moi je pense que les changements ont été déterminés dans cette rencontre. On a eu beaucoup de blessés aussi c’est pour cela ça a tardé à venir dans le match. Quand on a effectué les changements on savait qu’on allait amener du sang neuf. Avec ce sang neuf on pouvait les presser, jouer plus haut puis marquer ce but.



Objectif



"Cette saison, on est en train de reconstruire une nouvelle équipe parce que l’équipe de la dernière saison moi je pense que le cycle est terminé. Maintenant on est en train de travailler sur ça pour ramener Teungueth FC là où il était. On sait que c’est une équipe qui joue le haut de tableau donc on va essayer travailler sur ça."



Le choix de Teungueth FC



"Oui c’est un challenge, je peux dire qu’entraîner Teungueth FC, c’est un honneur, le projet m’intéresse et je sais qu’avec cette équipe on peut travailler et faire progresser ces jeunes qui sont dans cette équipe et puis avoir une meilleure équipe."