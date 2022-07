vendredi 15 juillet 2022 • 486 lectures • 0 commentaires

Sport 56 mins Taille

iGFM (Dakar) IGFM fait un round up du mercato des Lions du Sénégal évoluant en Europe.

Si Sadio Mané et Koulibaly sont fixés, Abdou Diallo, Gana Gueye et Ismaïla Sarr attendent toujours à moins d'un mois de la reprise de la saison européenne.



Abdou Diallo proche de Naples



Naples a fait part, ces dernières heures, de son intérêt pour recruter Abdou Diallo, défenseur sénégalais du PSG. Les négociations avec le club parisien n'ont pas commencé, mais le transfert de Diallo devrait avoir lieu dans les prochains jours, puisque Naples a perdu son emblématique défenseur Kalidou Koulibaly.



Koulibaly présenté par Chelsea dans les prochains jours



Kalidou Koulibaly à Chelsea est presque officielle. En effet, le défenseur central sénégalais a passé sa visite médicale avec succès, à Londres et devrait rejoindre le groupe de Thomas Tuchel dans la foulée pour la tournée aux Etats-Unis.



Quittant ainsi le Napoli, le champion d'Afrique en titre avec le Sénégal serait donc la deuxième recrue estivale des Blues après le transfert de l'international anglais contre 53 millions d'euros (environ 34 milliards Francs CFA). Avec un contrat de 5 ans, l'ancien Messin viendrait alors pallier le départ d'Antonio Rüdiger, parti au Real Madrid libre de tout contrat cet été.



Franck Kanouté prêté à Sochaux



Le milieu de terrain de 23 ans, Franck Kanouté est prêté avec option d'achat au FC Sochaux, après avoir satisfait à la visite médicale d'usage. L'international sénégalais arrive du Cercle Bruges, pour se relancer espérant retrouver l'équipe du Sénégal à quelques mois de la Coupe du monde 2022.



Gana Gueye annoncé en Turquie



Si Abdou Diallo a affiché son envie de quitter le PSG en refusant de prendre part à la tournée de pré-saison, Gana Gueye lui n'a pas encore montré de signes. Même si des médias l'annoncent du côté de Turquie notamment à Galatasaray club où évolue Mbaye Diagne.



Ismaïla Sarr attend toujours



Annoncé depuis plusieurs jours du côté de West Ham, Ismaïla Sarr n'a pas encore bougé. L'attaquant international sénégalais s'entraîne actuellement avec son club Watford (D2 Angleterre) en attendant peut-être de rejoindre les Hammers avant le début de la Premier League.

PUBLICITÉ