jeudi 21 janvier 2021 • 151 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Krépin Diatta -(FC Bruges) est proche d'un transfert à l'As Monaco cet hiver, renseigne le journal belge Het Laatste Nieuws.

Jusqu’à présent discret sur ce mercato d’hiver, l’AS Monaco s’apprête à signer un joli coup ! D’après les informations du journal belge Het Laatste Nieuws, le club princier se trouve en discussions très avancées avec le Club Bruges afin de finaliser le transfert du milieu offensif Krépin Diatta. La somme de 20 millions d’euros est évoquée.

Désigné meilleur jeune de la CAN 2019, l’international sénégalais de 21 ans s’est déjà mis d’accord avec l’ASM et il aurait même déjà annoncé son départ à ses coéquipiers. RMC Sport se montre un peu moins affirmatif mais confirme que le club belge a fait un pas en direction de Monaco ces dernières heures après des semaines de négociations très compliquées.

Auteur de 10 buts et de 2 passes décisives en 19 matchs dans le championnat belge cette saison, le natif de Dakar compte aussi une belle expérience en Ligue des champions malgré son jeune âge (12 matchs, 1 but) et il fait partie des grandes promesses du football africain. Réputé pour sa capacité à valoriser les jeunes joueurs à fort potentiel, le club du Rocher pourrait lui permettre de franchir un palier supplémentaire.

Avec Afrikfoot