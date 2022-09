vendredi 2 septembre 2022 • 1617 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Un nouveau test médical pour Bamba Dieng est programmé, ce vendredi, informe Le Phocéen. Ce, après l'échec de la première visite médicale jugée douteuse.

C'est ce qu'on appelle un optimisme qui est de retour, mais pas pour tout le monde. C'est dans le dossier Bamba Dieng à Nice. D'après Nice Matin, Nice n'est pas aussi optimiste que l'OM sur la finalisation du transfert de Bamba Dieng en tant que joker. "L'OM comme l'entourage du joueur évoquent un "problème mineur" et des examens supplémentaires à venir ce vendredi pour une éventuelle arrivée en joker sur la Côte d'Azur. Une version accueillie avec bien plus de scepticisme du côté de l'OGC Nice" peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional.



Nice fait appel à un spécialiste en Angleterre



D'après le journaliste sénégalais Papa Mahmoud Gueye, les dirigeants niçois ont décidé de consulter un spécialiste venu tout droit d’Angleterre pour constater la gravité ou pas du souci détecté au genou du joueur de 22 ans. Si à l’issue de cette contre-expertise, le spécialiste donne son aval, Dieng pourra signer son contrat de cinq ans avec le club entrainé par Lucien Favre.



Un nouvel examen médical ce vendredi, Dieng sera recruté comme joker si...



Selon La Provence, les dirigeants de Nice ont décidé de programmer un nouvel examen médical du joueur ce vendredi, après avoir détecté hier un problème à un genou, consécutif à un coup reçu il y a quelques mois et duquel l'attaquant sénégalais de 22 ans a mal récupéré. Si ce nouveau test est concluant, Dieng sera recruté comme joker aux conditions établies entre Nice et l'OM (transfert de 12 millions d’euros incluant des bonus, pourcentage à la revente pour l’OM et contrat de cinq ans). "L’optimisme règne désormais" dans le dossier, ajoute le quotidien régional.



RMC Sport confirme de son côté que Dieng est resté à Nice la nuit dernière dans l'optique de repasser des examens complémentaires ce vendredi. "L’inquiétude viendrait d’une particularité au niveau d’un genou, quelque chose de mineur selon l’OM, mais qui a conduit Nice à vouloir approfondir la visite médicale" indique la radio.



L'Equipe évoquait déjà cette tendance hier soir du côté des dirigeants marseillais, qui voulaient croire qu’une signature était encore possible en tant que joker, à Nice, car le problème médical était qualifié de "mineur" par l’OM. Le journaliste anglais David Ornstein avait lui annoncé que Dieng allait bien repasser sa visite médicale ce vendredi à Nice.