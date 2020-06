Mercato : Souleymane Aw proche du FC Barcelone

iGFM-(Dakar) Latéral du club de Béziers (N), Souleymane Aw (21 ans), serait proche de rejoindre le FC Barcelone, un média espagnol.

Ce serait l’une des belles histoires de ce mercato et en même temps l’un des mouvements les plus improbables. Selon Mundo Deportivo, Souleymane Aw, actuellement défenseur de Béziers en National 1, serait tout proche d’enfiler la tunique du grand Barça ! A 21 ans, ce latéral sénégalais était arrivé dans le sud de la France l’été dernier, lui qui a fait ses premiers pas en Europe du côté de la Belgique et notamment de l’AS Eupen. L’affaire serait très proche d’être conclue selon le quotidien catalan, le joueur ayant par exemple donné son accord. L’ex international U20 du Sénégal viendrait dans un premier temps garnir les rangs de la réserve catalane. Avant, qui sait, de jouer avec Lionel Messi et consorts.

Pour rappel, Aw a disputé la CAN puis la Coupe du monde U20. Formé à l’ASpire Academy, le latéral gauche marche sur les pas de Moussa Wagué et de Diawandou Diagne deux Sénégalais qui ont déjà porté les couleurs du FC Barcelone.