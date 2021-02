mercredi 3 février 2021 • 161 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un entretien accordé au quotidien L'Observateur, le lutteur sénégalais Reug Reug, a affiché ses grosses ambitions dans le MMA (Ars Martiaux Mixtes) avant son prochain combat contre Marcus Buchecha Almeida prévu en mars 2021. Après deux victoires en autant de sorties, le sociétaire de Thiaroye-sur-mer vise le sommet.

« Ce n’est que le début, mais je rends grâce à Dieu de m’avoir permis d’entrer par la grande porte dans le MMA. Je suis entré dans le MMA. Je ne suis pas entré dans le sport de combat pour faire de la figuration. Donc, mes ambitions sont grandes."

Devenir un grand champion

"Vous avez vu déjà que mon nom a fait le tour du monde, après avoir livré deux combats. Je compte aller plus loin, puisque je vise le titre de champion du monde en MMA. C’est un titre que j’ai promis aux Sénégalaise et vais le ramener au Sénégal, si tout se passe bien. Je crois en ça et je vais le faire parce que je sais que le MMA peut beaucoup m’apporter. »

Ne jamais décevoir les Sénégalais

« On n’a plus de temps à perdre. Je me prépare déjà pour le prochain combat prévu au mois de mars. J’entends dire que l’adversaire que je dois rencontrer est un champion de ju-jitsu, mais cela ne m’empêche pas de dire que je suis le meilleur. S’il est un champion ju-jitsu, moi je suis champion de lutte et je suis fier d’être un lutteur. On verra que notre lutte traditionnelle est supérieure au Jiu-Jitsu. Je ne crois pas qu’il puisse me battre, il ne peut pas me mettre au sol. Je suis plus fort, plus lourd que mon prochain adversaire. Les gens me connaissent mal et ne savent pas ce que je supporte à l’entraînement pour devenir un grand champion. J’ai dit à mon coach que tant que je serai en vie, je ne décevrai pas les Sénégalais. »