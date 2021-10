mardi 12 octobre 2021 • 554 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022 prend fin ce mardi en Zone Afrique avec 6 matchs au programme. Le Sénégal et le Maroc pourraient être les premières nations à se qualifier pour le 3e et dernier tour.

Auteur d’un sans-faute jusqu’à présent, le Sénégal visera une 4e victoire consécutive à l’extérieur contre la Namibie, un adversaire balayé 4-1 samedi à domicile. «Il est important pour nous de faire un bon résultat. D’aborder ce match là avec la même envie que celui du match aller chez nous», a insisté le sélectionneur Aliou Cissé, qui disposera d’un groupe au complet à l’exception de Boulaye Dia, déjà forfait à l’aller. Une victoire permettrait aux Lions de devenir la première équipe qualifiée pour les barrages, quel que soit le résultat de Congo-Togo dans l’autre match du groupe.

Le Maroc aussi proche du 3e tour

Le Maroc se trouve dans le même cas de figure avant d’affronter la Guinée en match en retard de la 2e journée. Rappelons que ce match devait initialement se tenir à Conakry le mois dernier mais qu’il avait été reporté suite au coup d’Etat et finalement délocalisé sur le terrain de son adversaire à Rabat. Forts de leurs deux succès probants contre la Guinée Bissau (5-0, 3-0) et sur une série de 9 clean sheets dans les éliminatoires de la compétition, les Lions de l’Atlas partiront favoris contre une Guinée accrochée à trois reprises dans ces qualifications et qui ne parvient pas à avancer. Une nouvelle victoire enverrait officiellement les hommes de Vahid Halilhodzic en barrages.

L'Algérie veut reprendre la première place

De son côté, l’Algérie, malgré sa série de 30 matchs consécutifs sans défaite, n’a pas encore la possibilité de se qualifier pour le dernier tour mais les Fennecs auront à cœur de reprendre la première place du groupe A au Burkina Faso en s’imposant face au Niger à Niamey. Vainqueurs 6-1 vendredi à l’aller sur la pelouse indigne de Blida, les champions d’Afrique en titre estiment que le terrain adverse sera davantage propice à mettre en place leur jeu. A suivre enfin le mano a mano entre l’Afrique du Sud (1ère avec 7 points) et le Ghana (2e avec 6 unités) dans le groupe G. Les Bafana Bafana viseront une 3e victoire consécutive contre l’Ethiopie à domicile, tandis que les Black Stars auront à cœur de confirmer leur redressement sur le terrain du Zimbabwe.

Le programme de mardi (horaires en temps universel)

13h

Namibie – Sénégal (Groupe H), à Soweto (Afrique du Sud)

Zimbabwe – Ghana (Groupe G), à Harare

16h

Congo – Togo (Groupe H), à Brazzaville

Niger – Algérie (Groupe A), à Niamey

Afrique du Sud – Éthiopie (Groupe G), à Johannesburg

19h

Guinée – Maroc (Groupe I), à Rabat (Maroc) * match en retard de la 2e journée