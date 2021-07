mardi 6 juillet 2021 • 161 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégal a été lourdement battu (85-56) par le Canada, ce mardi, lors de la 3e journée du Mondial de basket, se jouant, en Lettonie.

Les Sénégalais ont été dominés avec un écart de 29 points par des Canadiens plus performants. Avec cette deuxieme défaite d’affilée, les Lionceaux ratent l’occasion de terminer à la première place du groupe A et d’affronter des adversaires prenables pour les huitièmes de finale. Leur seul succès ne suffit pas. Ils doivent prendre leur mal en patience pour connaitre leur classement.

Quant au Canada qui a 3 victoires en autant de sorties, il termine à la première place du groupe A.

Dans le même groupe, la Lituanie et le Japon jouent à 12h GMT.