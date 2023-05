lundi 8 mai 2023 • 339 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) RS Berkane a finalement accepté de libérer le joueur Mamadou Lamine Camara, pour la Coupe du monde U20, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué parvenu à IGFM, lundi soir.

C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Quelques heures après son refus, le club marocain a changé de décision. En effet, dans un communiqué, "la Fédération sénégalaise de football (FSF) porte à la connaissance du public que le club de RS Berkane a finalement accepté de libérer le milieu de terrain défensif Mamadou Lamine CAMARA". Et de préciser que l'international sénégalais rejoindra la sélection à partir "15 mai prochain", date à laquelle son club a décidé de le libérer. Juste donc après sa libération, Mamadou Lamine Camara rejoindra directement en Argentine l'équipe nationale du Sénégal.



Très contente de cette décision, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a tenu à "remercier le Club Marocain et le Président de la FRMF, Mr Fouzi Lekjaa pour leur compréhension et leur bienveillante solidarité."



En revanche, quant à Lamine Camara et Pape Amadou Diallo, ils n'iront pas à ce Mondial puisque leur club, le FC Metz, a définitivement décidé de les garder jusqu'à la fin de la saison de Ligue 2 soit une dizaine de jours après le début du Mondial. Le club français lutte pour la montée en Ligue 1.



Pour rappel, la Coupe du monde des moins de 20 ans se déroulera en Argentine du 20 mai au 11 juin 2023.