iGFM (Dakar) Nabil Djellit s'est exprimé, ce lundi soir, sur la situation de Sadio Mané au Bayern Munich. Le consultant de Canal+ a conseillé à l'international sénégalais de rejoindre le Paris Saint-Germain (PSG).

"En foot le plus important c'est être au bon endroit. J'ai regardé le film de sa saison et je pense que l'intégration n'a pas été au niveau. Son histoire démarre sur un malentendu tactique avec le Bayern qui le fait jouer numéro 9 parce qu'il a été recruté pour remplacer Lewandowski. Mais Sadio a son meilleur quand il joue ex-centré. Il arrive au Bayern dans un secteur hyper concurrentiel. Quand il est revenu de blessure, il n'est plus considéré comme un titulaire, ce n'est plus le même joueur. Le clash avec Leroy Sané ne laissera pas seulement des traces à ce dernier. Il laissera des difficultés d'adaptation aussi pour Mané. Ce n'est pas un joueur qui a vocation de rester sur un banc de touche. Je lui conseille d'aller au PSG", a-t-il analysé sur le plateau de Talents d'Afrique.