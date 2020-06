Naples donne la tendance pour Koulibaly : C’est 65 milliards ou rien…

iGFM-(Dakar) Le président de Naples, Aurelio De Laurentis, s’est montré catégorique concernant le futur de Fabian Ruiz et Kalidou Koulibaly, affirmant qu’il attend au moins 100 millions d’euros (65 milliards FCFA) pour chacun des ses joueurs.

De nombreux joueurs de Naples attisent les convoitises cet été notamment, Fabian Ruiz et Kalidou Koulibaly. Les deux joueurs se sont imposés comme des références à leur poste et seraient suivis par les plus grands clubs européens, tels que le PSG, les deux Manchester ou encore Liverpool. Néanmoins, il sera compliqué pour ces clubs de convaincre les dirigeants de Naples.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentis s’est exprimé à ce sujet, pour le Corriere Dello Sport, et a alors affirmé qu’il n’acceptera de négocier pour l’un de ses deux joueurs à partir d’un certain montant : « Fabian a encore 3 ans de contrat, Koulibaly en a deux. Si Manchester City, United ou le PSG se présentent avec 100 millions d’euros, j’y penserais et il est probable qu’ils partiraient, si leur volonté était de s’en aller. Une offre à 60 millions d’euros je ne la prends même pas en considération. » Les clubs sont prévenus, il faudra sortir le porte-feuille pour espérer recruter Fabian Ruiz ou Kalidou Koulibaly.