NBA : fin de saison au plus tard le 12 octobre ?

iGFM-(Dakar) Selon Adrian Wojnarowski (ESPN), Adam Silver, le patron de la NBA, devrait proposer la date du 12 octobre pour un éventuel septième et dernier match de la finale.

Lors d’un sondage effectué en mai auprès des managers généraux des trente équipes, la NBA avait proposé cinq dates pour clore la saison 2019-2020, qu’elle espère reprendre le 31 juillet à Disney World : les 7 et 15 septembre, les 1er et 15 octobre et le 1er novembre.

Mais c’est une sixième qui pourrait sortir du chapeau jeudi lors du comité directeur. Selon Adrian Wojnarowski (ESPN), le commissionner Adam Silver devrait proposer qu’un éventuel septième et dernier match de la finale se joue au plus tard le 12 octobre.

Cette date empiéterait de deux semaines sur le calendrier traditionnel de la NBA, qui organise ses media days fin septembre, réautorise les entraînements dans la foulée et lance la présaison début octobre. Sauf qu’en cette année marquée par le Covid-19, plus rien de traditionnel n’existe, pas plus en NBA qu’ailleurs, ce qui obligera à remodeler aussi le calendrier de la saison 2020-2021.

Draft et free agency dans la foulée ?

A en croire « Woj », Adam Silver devrait proposer que la Draft NBA, prévue normalement fin juin, et la free agency (la possibilité pour les joueurs libres de signer de nouveaux contrats), dont l’ouverture est sifflée d’ordinaire le 1er juillet, soient programmées dans la foulée du dernier match de la finale, soit mi-octobre. Ce qui repoussera d’autant la saison prochaine.

