Dix ans après le dernier titre obtenu par Kobe Bryant et les siens, une cérémonie de remise des bagues aux Los Angeles Lakers a de nouveau eu lieu au Staples Center. LeBron James et ses coéquipiers ont reçu mardi cette récompense offerte traditionnellement aux champions en titre.

Chacun de ces bijoux comporte 52 carats de diamants jaunes, comme les 52 victoires obtenues par les Lakers lors de la saison régulière 2019-2020. Le mot Unity y est inscrit en référence aux luttes sociales présentes dans la bulle à travers le soutien au mouvement Black Live Matters. On y trouve aussi la phrase Leave A Legacy (laissez un héritage) écrite à la main par LeBron James, ainsi que le dessin d'un serpent noir, hommage à feu Kobe Bryant, surnommé le Black Mamba.

So many details on these Lakers rings 🏆



💎 Most expensive ring in NBA title history

💎 Mamba snake behind players’ numbers to honor Kobe

💎 Removable top to reveal retired Lakers jerseys, with special emphasis on Kobe’s



