iGFM (Dakar) Idrissa Gana Gueye est sorti sur blessure lors de la victoire (3-0) du PSG sur le terrain de Nice, dimanche, en match comptant pour la 4e journée de Ligue 1.

Cet après-midi, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Nice avec l’objectif de confirmer le succès obtenu cette semaine face à Metz au Parc des Princes (1-0). Mais décidément, le club de la capitale n’est pas épargné par les coups durs.

Déjà privés de plusieurs joueurs (Neymar, Paredes, Bernat entre autres), les Rouge-et-Bleu ont perdu Idrissa Gueye dès la 22e minute de jeu. Le milieu de terrain semble s’être blessé à la cheville. Après la grave blessure au genou de Bernat, le PSG prie pour que ce ne soit pas trop grave.

Il risque de déclarer forfait pour Maroc-Sénégal et Sénégal-Mauritanie

Pour le moment, l’on n’en sait pas plus sur la nature réelle de la blessure de Gueye, ni sur la durée de son indisponibilité. Mais, une chose est sûre, l'inquiétude est forcément là surtout que Gana joue régulièrement depuis quelques jours pour tenter de gagner sa place au PSG. Pire, l'international sénégalais risque de ne pas figurer sur la liste d'Aliou Cissé, qui sera publiée dans les prochains jours, dans le cadre des deux matchs amicaux : Maroc-Sénégal et Sénégal-Mauritanie prévus en octobre, respectivement, à Rabat et à Thiès.

