Norwich-Liverpool : Sadio Mané sera de la partie, ce samedi

iGFM-(Dakar) Sadio Mané a repris l’entraînement complet à Melwood cette semaine après s’être remis de blessure musculaire subie en janvier. L’international sénégalais sera du déplacement, à Carrow Road, ce samedi en championnat, pour le compte de la 26e journée.

Son entraîneur, Jürgen Klopp l’a confirmé en conférence de presse de veille de match. «Bien sûr, ils sont en lice, c’est clair. Quand Sadio est de retour, vous commencez à réfléchir immédiatement. C’est comme ça. Donc, il est en lice. On dirait et j’espère que ça restera comme ça. A part Shaqiri, Clyne et Glatzel, tous les joueurs s’entraînent », a fait savoir l’entraîneur allemand, relevant que l’ancien attaquant de Metz s’entraîne normalement depuis plus d’une semaine.

Parlant de la récupération, Klopp pense que : « certaines équipes l’ont utilisé pour un camp par temps chaud et des trucs comme ça. Nous avons envoyé les joueurs partout dans le monde, nous voulions qu’ils se reposent vraiment et nous avions maintenant une semaine à l’entraînement. Le repos n’est qu’un mot, c’est la récupération, c’est la recharge, il y a beaucoup de choses commençant par ‘re’ qui se produisent pendant cette semaine et c’est pourquoi nous le voulions, c’est pourquoi nous nous sommes battus pour cela, nous avons pris des décisions autour de lui et maintenant les garçons sont de retour », a expliqué Jürgen Klopp, qui est heureux de récupérer Sadio Mané qui a manqué les trois dernières sorties de Liverpool.

Mamadou Salif GUEYE