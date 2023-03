jeudi 23 mars 2023 • 239 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Condé s'attend à un match difficile contre le Sénégal, ce vendredi, à Dakar, lors de la 3e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

"Ce sera un match difficile pour nous. On va jouer contre une équipe championne d'Afrique. Donc, je pense que ce sera très difficile demain. Mais, on a analysé notre adversaire et nous allons explorer ses faiblesses que nous connaissons. Je vais travailler beaucoup pour gagner contre le Sénégal, après je vais penser au prochain match. Mais les noms qui sont écrits sur les maillots ne comptent pas beaucoup. L'équipe doit être disciplinée tactiquement. On se préoccupe de toute l'équipe mais pas d'un seul joueur. Je vais jouer contre la sélection du sénégal et non contre un joueur. Il reste quatre matchs, deux contre le sénégal. Le premier ici et le second à la maison", a déclaré l'ancien footballeur mozambicain.



Le match Sénégal-Mozambique est prévu, ce vendredi, à 19h00, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.