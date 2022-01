vendredi 21 janvier 2022 • 666 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé s'est exprimé, ce vendredi matin sur l'avenir d'Ismaila Sarr en rééducation à Barcelone suite à sa blessure au genou.

"On a été profesisonnel. On ne joue pas avec la santé de Sarr. C'est les mêmes kinés et médecins que nous avons ici. Nous n'avons aucun complexe. Cela veut que nous surveillons ce garçon. Ce qui est important c'est qu'il se sent bien mentalement. On espère le recevoir dans cinq jours. On a espoir car il y a une collaboration avec le kiné qui s'occupe de lui. Il est en train de progresser. Quand il va quitter l'Espagne c'est pour venir directement au Cameroun."

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)