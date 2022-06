vendredi 10 juin 2022 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce vendredi 10 juin 2022 marque officiellement l'ouverture du mercato estival 2022, annonce Foot11.com. Un mercato qui fermera ses portes le 1er septembre prochain. Avec quelques particularités selon les pays. Quels seront les dossiers chauds ?

C’est toujours une période très attendue. Une période qui peut, à elle seule, changer le cours d’une saison entière. Ce vendredi, le mercato estival 2022 a donc officiellement débuté. Certains clubs n’ont pas attendu cette date pour acter de premiers accords. Mais plus que jamais, on entre dans le vif du sujet, et ce jusqu’au mois de septembre.



C'est parti en France et en Angleterre



C’est parti ! Le mercato estival 2022 a démarré ce vendredi 10 juin 2022. Comme en Angleterre, la France a choisi cette date. Le mercato fermera ses portes le 1er septembre prochain, à 23 heures pour être précis. Un horaire qui devrait réduire les nombreux couacs recensés dans les dernières encablures de ce marché des transferts. Certains joueurs ont déjà été privés de leur mouvement en raison de formalités administratives. Ce qui, on l’espère, n’arrivera plus à l’avenir. Si la Premier League a opté pour les mêmes dates que la Ligue 1, ce n’est pas le cas partout en Europe.



En effet, il faudra attendre le 1er juillet 2022 pour voir le mercato estival ouvrir ses portes en Italie, en Allemagne comme en Espagne. D’autres pays fermeront aussi leur marché plus tard. On pense, traditionnellement, à la Turquie, qui a choisi le 8 septembre comme date butoir. N’oublions pas le Portugal qui aura jusqu’au 22 septembre 2022 pour terminer ses emplettes. Soit trois semaines de plus que la France, ce qui est loin d’être négligeable. Au-delà de toutes ces dates, va-t-on assister à un mercato de toutes les folies ? La tendance semble être positive.



On sait déjà pour Mbappé et Haaland



Courtisé par le Real Madrid depuis des semaines, Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger au Paris Saint-Germain. Le champion du monde français a été le premier a véritablement faire trembler ce mercato estival avant l’heure. Un autre jeune attaquant de génie, Erling Haaland, lui a emboîté le pas, en quittant le Borussia Dortmund pour Manchester City contre un peu plus de 60 millions d’euros. D’autres mouvements ont d’ores et déjà été actés, eux aussi. On pense au comeback d’Alexandre Lacazette à Lyon, ou encore à la signature du défenseur allemand Antonio Rüdiger chez le champion d’Europe en titre, le Real Madrid. D’autres mouvements d’envergure sont attendus dans les prochains jours.



Mané pas certain de rester chez les Reds



Les Reds de Liverpool semblent ainsi sur le point de réaliser un gros coup en recrutant Darwin Nunez, le crack de Benfica, contre près de 100 millions d’euros au total. Montant plus ou moins similaire concernant le transfert du milieu français Aurélien Tchouaméni de Monaco au Real Madrid. On peut aussi évoquer le dossier Robert Lewandowski. Le buteur du Bayern Munich est annoncé à Barcelone depuis des semaines. Sera-t-il la prochaine star du mercato ? Enfin, le Ballon d’Or africain et champion d’Afrique de Liverpool, Sadio Mané, n’est pas certain de rester chez les Reds cet été. Vous l’aurez compris, ce mercato estival 2022 sera aussi indécis que bouillant. On en salive d’avance.

