iGFM (Dakar) A l'occasion de sa présentation officielle à la presse ce mardi, Pape Abou Cissé, le défenseur international sénégalais a donné ses premières impressions moins d'une semaine après son arrivée à Saint-Etienne sous forme de prêt en provenance d'Olympiakos.

Retenu dans le groupe stéphanois pour la réception de Nantes, ce mercredi en Ligue 1 (23e journée), l'ancien joueur de l'As Pikine (Ligue 1 Sénégal) a indiqué qu'il n'a pas hésité à rejoindre les Verts. La raison ? "Pour le projet sportif. J’ai jugé qu’il s’agissait d’une belle opportunité d’autant que j’ai toujours apprécié l’AS Saint-Étienne, un club où de nombreux Sénégalais ont évolué. En fait, ce prêt s’est concrétisé en moins de dix jours", a-t-il déclaré, mardi sur le site officiel du club.

La concurrence à l'Olympiakos

"J’ai disputé pas mal de matches en début de saison. Des recrues sont arrivées mais la situation n’était pas bouchée. Mon prêt est un vrai choix sportif. J’évoluais en Grèce depuis quatre ans. Il m’a semblé que c’était le moment de partir."

Un retour en France pour rebondir

"Bien sûr. Je n’oublie pas que j’ai connu le monde pro à Ajaccio en Ligue 2. C’est là-bas que je me suis révélé. ! Saint-Étienne est un grand club que je suis très fier de rejoindre. Yann M'Vila, mon voisin de vestiaire à l'Olympiakos, m'a dit :"Tu quittes un grand club et tu rejoins un grand club". Il m'a dit aussi que l’adaptation serait rapide et facile parce que l'ASSE est une famille et que les gens y sont sympas."