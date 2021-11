mercredi 10 novembre 2021 • 473 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pape Gueye a effectué ses premiers pas dans la tanière des Lions du Sénégal, actuellement à Lomé pour défier le Togo, ce jeudi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Arrivé la nuit dernière dans la capitale togolaise, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille qui est né en France, a expliqué sur FSF TV, son choix de porter les couleurs de son pays d'origine.

"Je suis très content, heureux et fier de rejoindre la sélection. Là, je viens d'arriver au Togo et je n'ai pas encore vu les joueurs. J'espère que ça va bien se passer. J'ai joué contre beaucoup de joueurs de cette sélection. J'ai joué avec Bamba Dieng à l'OM et il m'a beaucoup parlé du Sénégal. Je suis venu plusieurs fois et mon père y vient souvent, me parle du pays. C'est une fierté de défendre ces couleurs. J'ai très hâte, c'est le choix du cœur. Ce choix n'a pas été forcé. C'était un choix normal, je suis venu défendre les couleurs de mon pays avec une très grosse équipe, un bon coach. J'ai hâte de commencer cette aventure", a-t-il déclaré peu après son arrivée à l'hôtel.