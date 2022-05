lundi 30 mai 2022 • 765 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal a entamé sa préparation, ce lundi, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Tout le groupe a répondu présent à l'occasion de cette première séance d'entraînement effectuée sur la pelouse du tout nouveau bijou du Sénégal. Les nouveaux Ilimane Ndiaye, Demba Seck et Diounkou ont pris part à leur premier galop avec les Lions. Sadio Mané qui manque à l'appel en raison de la finale de Ligue des Champions disputée samedi dernier, est attendu dans les prochaines heures, informe Aliou Cissé, lors du point de presse tenu, avant le début de l'entraînement.



Pourr rappel, les champions d'Afrique préparent les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, contre le Bénin (4 juin à Dakar) et le Rwanda (7 juin à Kigali).