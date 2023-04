lundi 10 avril 2023 • 401 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Selon The Athletic, Chelsea est devenu le premier club à avoir dépassé le milliard de pertes depuis la création de la Premier League. Les Blues ont déjà perdu beaucoup d'argent ces dernières années et l'exercice en cours ne devrait rien arranger.

Des pertes records. D’après The Athletic, le club de Chelsea a désormais dépassé le milliard de pertes, avant impôts, depuis la création de la Premier League (mai 1992). Rachetés par l’homme d’affaires américain Todd Boehly en mai 2022, les Blues continuent pourtant de se montrer très actifs sur le marché des transferts, de quoi être sous le coup de possibles sanctions.



D’après les comptes communiqués pour le dernier exercice, Chelsea a perdu 138,1 millions d’euros lors de la saison 2021-2022, malgré un chiffre d’affaires s'élevant à plus de 547 millions d’euros. Selon le règlement du championnat anglais, les pertes ne peuvent dépasser 120 millions d'euros sur une période de trois années consécutives.



Plus de 600 millions sur le mercato depuis le rachat de Boehly



Lors de la saison 2020-2021, le club londonien avait déjà perdu 175 millions d'euros mais ce chiffre peut s'expliquer en partie par la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Chelsea était alors dirigé par Roman Abramovitch, propriétaire pendant 19 ans avant d'être écarté par le contexte géopolitique provoqué par l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022.



Cette saison, les pertes pourraient encore être conséquentes dans la mesure où Chelsea a déjà dépensé plus de 600 millions d'euros sur le mercato., vendant seulement pour près de 60 millions d'euros. Ces derniers jours, le Times expliquait que les dirigeants allaient devoir vendre en masse cet été s'ils souhaitaient éviter des sanctions en Angleterre.



Les Blues ont aussi changé à trois reprises d'entraîneur ces derniers mois, commençant la saison avec Thomas Tuchel pour se retrouver actuellement avec Frank Lampard, après un passage de Graham Potter. De quoi rajouter des frais. Seulement 11e de Premier League, Chelsea est encore qualifié pour la Ligue des champions et disputera les quarts de finale face au Real Madrid.



RMC