iGFM (Dakar) Les Reds sont dans le dur. Après deux nuls concédés contre WBA et Newcastle, les hommes de Jürgen Klopp se sont inclinés chez les Saints (1-0). Leur place de leader est plus que jamais menacée.

Leader du classement de Premier League, à égalité de points avec Manchester United (33 unités), Liverpool avait l’occasion de rattraper son match comptant pour la 17e journée face à Southampton. Un déplacement chez les Saints qui ne s’annonçait pas comme insurmontable, le 9e du classement restant sur quatre matches consécutifs sans victoire. Jürgen Klopp alignait d’ailleurs son attaque de feu (Mané, Salah, Firmino) et son revenant, Thiago Alcantara.

Les Reds surpris d'entrée de jeu

Sauf que les affaires se sont corsées dès la deuxième minute. Sur un coup franc de Ward-Prose, Ings surprend Alexander-Arnold dans son dos et s’en est allé crucifier Alisson d’un lob somptueux (1-0, 2e). Devant au tableau d’affichage, les Saints n’ont pas fait paniquer les Reds pour autant. Comme s’ils étaient surpris de mener au score aussi rapidement, les partenaires de Walcott ont rendu trop facilement le ballon aux visiteurs. Mais Liverpool n’a pas su en profiter.

A la 19e minute, Salah a perdu un face-à-face avec Forster (même si l’Egyptien était finalement hors-jeu) et Mané a vu sa tentative filer au-dessus des buts de l’ancien du Celtic (34e). Sans oublier une tête de Salah non cadrée sur un service de Mané (45e+3). Et c’est tout. Encore une fois (après les deux nuls consécutifs concédés face à WBA et Newcastle), les hommes de Klopp ont affiché un visage méconnaissable.

Mané a tout tenté

Au retour des vestiaires, les visiteurs se sont montrés bien plus entreprenants (90% de possession lors des dix premières minutes du second acte). Beaucoup plus présents aux abords de la surface des Saints, les coéquipiers de Fabinho pensaient avoir obtenu un penalty sur une main de Stephens, mais l’arbitre n’a pas bronché (51e). S’en sont suivies trois actions chaudes en dix minutes. Stephens, encore lui, s’est cette fois-ci parfaitement jeté pour contrer Mané, alors que le Sénégalais était en très bonne position pour égaliser (58e). Une minute plus tard, Walker-Peters a signé une charge très limite sur Mané dans sa surface. Mais là encore, pas de penalty (59e).

Enfin, l’ancien Messin pensait profiter d’un excellent centre de Firmino pour trouver enfin la faille… C’était sans compter sur Diallo (69e). Une attaque peu inspirée, un milieu impuissant (Thiago a été fantomatique) et un gardien absent (Alisson s’est troué face à Valery, avant d’être sauvé par Henderson à la 84e minute) : Liverpool a tout raté ce soir. Un troisième match consécutif sans victoire qui permet désormais à MU de pouvoir s’emparer seul de la tête du classement en cas de succès face à Burnley le 9 janvier prochain, avant le choc face à Liverpool le 17. De son côté, Southampton réalise une très bonne opération en revenant au sixième rang, à égalité de points avec Manchester City (2 matches en moins) et Tottenham (1 match en moins).

Avec Footmercato