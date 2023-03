mardi 7 mars 2023 • 76 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, l'équipe du Sénégal a encore battu (3-2) le Cameroun en amical, ce mardi, à Thiès.

Amara Diouf a inscrit un doublé (4e et 50e). Le troisième but sénégalais est l'œuvre du joueur camerounais Bandang contre son camp (83e). C'est la deuxième victoire des cadets sénégalais sur les Camerounais après celle décrochée, samedi dernier, à Toubab Dialaw. Mactar Ndiaye avait marqué l’unique but de la rencontre.



La Coupe d’Afrique des Nations U-17 se déroulera en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023, dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba.



Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe A avec le pays hôte l'Algérie, le Congo et la Somalie.