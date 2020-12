mercredi 9 décembre 2020 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'UEFA a réagi en fin de soirée à l'incident survenu lors de la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Istanbul Basaksehir. Le 4e arbitre est accusé d'avoir tenu des propos racistes.

L'UEFA a réagi ce mardi soir à la suite de l'incident qui a amené à la suspension du match entre le PSG et Istanbul Basaksehir. Achille Webo, l'entraîneur-adjoint du club stambouliote, accuse le quatrième arbitre d'avoir tenu des propos racistes.

« L'UEFA est consciente d'un incident lors du match de Ligue des champions de ce soir entre le PSG et Istanbul Basaksehir et mènera une enquête approfondie. Le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n'ont pas leur place dans le football », écrit l'instance dans un communiqué notamment diffusé sur Twitter.

Interrompu suite aux paroles présumées racistes du quatrième arbitre, le Roumain Sebastian Colescu, à l'encontre de l'entraîneur adjoint du club stanbouliote, Pierre Achille Webo, PSG - Istanbul Basaksehir a été définitivement arrêté par l'UEFA. Reporté, il aura lieu ce mercredi à 18 h 55 (17h55 GMT). Il reprendra à la 14e minute de jeu avec de nouveaux arbitres.