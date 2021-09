mercredi 29 septembre 2021 • 342 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Malgré de longs moments de souffrance, le PSG a su faire la différence sur les rares actions de but qu'il a eues. Et Gana Gueye a continué à impressionner.

Après 8 minutes de jeu à quasiment monopoliser le ballon, les Mancuniens étaient pourtant cueillis à froid sur la première offensive adverse. Le une-deux entre Mbappé et Hakimi aboutissait au centre en retrait du Français pour Neymar. Le contrôle raté du Brésilien profitait à Gueye, qui envoyait un missile dans la lucarne d'Ederson (1-0, 8e).

Si Neymar ne convertissait pas (65e), Messi lui réglait enfin la mire. Après avoir accéléré côté droit, l'Argentin trouvait Mbappé, qui remisait vers son partenaire plein axe et lancé. Ce dernier ajustait sa frappe du gauche dans la lucarne d'un Ederson impuissant (2-0, 74e). Paris a écœuré City et prend la tête du groupe.

Homme du match : Gueye (8)

Deux ans après, il a remis ça. Fantastique face au Real Madrid de Zidane en 2019, le Sénégalais a encore signé une prestation XXL en Ligue des Champions. Auteur de l’ouverture du score après avoir envoyé une mine dans la lucarne d’Ederson (8e), il a ensuite été partout dans la récupération. Souvent venu prêter main-forte à Mendes, il a été le poumon d’une équipe parisienne acculée dans son camp. Sévèrement tacle par De Bruyne (38e), il a su résister. Auteur de belles montées, il a tout simplement été omniprésent. Remplacé par Pereira (90e).