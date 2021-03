vendredi 19 mars 2021 • 494 lectures • 0 commentaires

IGFM - (Dakar) Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi. Le Psg va affronter le Bayern de Munich. Ci-dessous la liste complète.

Manchester City VS Dortmund



Porto VS Chelsea



Bayern Munich VS Paris - Saint Germain



Real Madrid VS Liverpool





