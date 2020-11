mardi 17 novembre 2020 • 42 lectures • 0 commentaires

Qualifications CAN 2022 : le Maroc et l'Égypte se rapprochent du Cameroun

iGFM (Dakar) La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2022 a offert quelques matches intéressants. Lâché dans le groupe D par la Gambie et la Guinée, la République Démocratique du Congo est revenue à un point de ses rivaux en s'imposant 1-0 face à l'Angola. Un succès qui s'est dessiné peu après l'heure de jeu suite au but de Kebano (64e). Le Maroc de son côté est quasiment qualifié après sa victoire 2-0 contre la République Centrafricaine.

Avec des réalisations de Ziyech (39e) et El Arabi (90e +1), les Lions de l'Atlas ne sont plus qu'à un point de la qualification. L'Égypte s'est aussi rapprochée de la qualification en dominant le Togo 3-1. Magdi Kafsha (18e), Sherif (32e) et Trezeguet (52e) ont rapidement permis de prendre le large et la réduction du score de Nya-Vedji (90e +3) est anecdotique. Enfin, le Nigéria peut s'en vouloir avec son match nul 0-0 contre la Sierra Leone. Une victoire et les Super Eagles étaient qualifiés. Cela se jouera lors du prochain rassemblement.

Les matches de 16h :

Angola 0-1 RD Congo : Kebano (64e) pour le RD Congo

Centrafrique 0-2 Maroc : Ziyech (39e) et El Arabi (90e +1) pour le Maroc

Sierra Leone 0-0 Nigéria

Togo 1-3 Égypte : Nya-Vedji (90e +3) pour le Togo; Magdi Kafsha (18e), Sherif (32e) et Trezeguet (52e) pour l'Égypte

Classements

Groupe D



Gambie 7 points +2

Gabon 7 points +1

RD Congo 6 points +1

Angola 1 point -4



Groupe E



Maroc 10 points +8

Mauritanie 5 points 0

Burundi 4 points -3

Centrafrique 3 points -5



Groupe G



Égypte 8 points +3

Comores 8 points +2

Kenya 3 points -1

Togo 1 point -4



Groupe L



Nigéria 8 points +3

Bénin 7 points +1

Sierra Leone 3 points -1

Lesotho 2 points -3



