mercredi 31 mai 2023 • 944 lectures • 0 commentaires

Sport 3 jours Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé, ce mercredi, sa liste de 23 Bleus, pour les deux prochains matches de qualifications à l'Euro 2024, le 16 juin contre Gibraltar puis le 19 juin contre la Grèce.

Le techniciens français a composé un groupe sans réelles surprises. Du côté des retours, on y retrouve Christopher Nkunku, qui avait manqué les deux derniers rassemblements à cause d'une blessure au genou gauche, fait son retour chez les Bleus. Ferland Mendy et Ousmane Dembélé sont aussi présents.



Du côté des absents, William Saliba, touché au dos, n'a pas été retenu. Tout comme Paul Pogba et N'Golo Kanté, également indisponibles.



L'équipe de France affrontera Gibraltar, le vendredi 16 juin à Faro (Portugal), avant de recevoir la Grèce au Stade de France, le 19 juin. Deux matches de qualifications pour l'Euro 2024 qui se jouera en Allemagne (14 juin au 14 juillet). Les Bleus sont actuellement leaders de leur groupe B.



La liste des 23 Bleus :



Gardiens : Maignan, Areola, Samba



Défenseurs : Disasi, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, F. Mendy, Pavard, Upamecano



Milieux : Camavinga, Y. Fofana, Griezmann, Rabiot, Tchouaméni



Attaquants : Coman, O. Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Nkunku, Thuram.