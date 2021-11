Qualifications Mondial 2022 : semaine décisive pour le football africain

iGFM (Dakar) Une semaine décisive pour le football africain ! A partir de jeudi, vont débuter les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022 à travers le continent. Après le Sénégal et le Maroc, qualifiés le mois dernier, huit places pour les barrages sont encore à prendre et seront attribuées notamment à l’issue des chocs Cameroun-Côte d’Ivoire, Ghana-Afrique du Sud et Algérie-Burkina Faso. Rappelons que seul le premier de chaque poule sera qualifié. Un sacré programme !

Jeudi 11 novembre

Ouganda – Kenya, à Kitende (groupe E)

Rwanda – Mali, à Kigali (groupe E)

Bénin – Madagascar, à Cotonou (groupe J)

Tanzanie – RD Congo, à Dar es Salaam (groupe J)

Ethiopie – Ghana, à Johannesburg (groupe G)

Afrique du Sud – Zimbabwe, à Soweto (groupe G)

Togo – Sénégal, à Lomé (groupe H)

Congo-Brazzaville – Namibie, à Brazzaville (groupe H)

Vendredi 12 novembre

Djibouti – Algérie, au Caire (Egypte) (groupe A)

Burkina Faso – Niger, à Marrakech (Maroc) (groupe A)

Gabon – Libye, à Franceville (groupe F)

Angola – Egypte, à Luanda (groupe F)

Guinée – Guinée-Bissau, à Conakry (groupe I)

Soudan – Maroc, à Rabat (Maroc) (groupe I)

Samedi 13 novembre

Zambie – Mauritanie, à Lusaka (groupe B)

Guinée équatoriale – Tunisie, à Malabo (groupe B)

Liberia – Nigeria, à Tanger (Maroc) (groupe C)

Cap-Vert – Centrafrique, à Mindelo (groupe C)

Malawi – Cameroun, à Johannesburg (Afrique du Sud) (groupe D)

Côte d’Ivoire – Mozambique, à Cotonou (Bénin) (groupe D)

Dimanche 14 novembre

Mali – Ouganda, à Agadir (groupe E)

Ghana – Afrique du Sud, à Cape Coast (groupe G)

Zimbabwe – Ethiopie, à Harare (groupe G)

Sénégal – Congo-Brazzaville (groupe H)

Madagascar – Tanzanie, à Mahamasina (groupe J)

RD Congo – Bénin, à Kinshasa (groupe J)

Lundi 15 novembre

Niger – Djibouti, à Niamey (groupe A)

Kenya – Rwanda, à Nairobi (groupe E)

Namibie – Togo, à Soweto (Afrique du Sud) (groupe H)

Guinée-Bissau – Soudan, à Marrakech (groupe I)

Mardi 16 novembre

Algérie – Burkina Faso, à Blida (groupe A)

Tunisie – Zambie, à Radès (groupe B)

Mauritanie – Guinée équatoriale, à Nouakchott (groupe B)

Liberia – Centrafrique, à Tanger (Maroc) (groupe C)

Nigeria – Cap-Vert, à Lagos (groupe C)

Cameroun – Côte d’Ivoire, à Yaoundé (groupe D)

Mozambique – Malawi, à Cotonou (Bénin) (groupe D)

Egypte – Gabon, à Borg El Arab (groupe F)

Libye – Angola, à Benghazi (groupe F)

Maroc – Guinée, à Casablanca (groupe I)



