iGFM - Andy Robertson a révélé que Sadio Mané avait été condamné à plusieurs reprises à payer une amende pour avoir oublié son passeport lors de voyages à l'extérieur. Ce qui, parfois, retardait et l'équipe, et le vol, avec son lot de répercussions.

L'arrière latéral écossais a déclaré, sur le ton de l’humour, dans le podcast «We Are Liverpool» que «certaines des amendes sont chères. «Si vous oubliez votre passeport pour un voyage à l'extérieur, une grande partie de votre salaire vous est retirée», dit-il.



"C'est arrivé plusieurs fois, Sadio était un grand coupable pour cela et évidemment cela retarde l'avion et retarde quand nous y arrivons. Nous avons dû mettre une grosse amende», révèle-t-il sur le ton de l'humour.



Robertson a également révélé que le capitaine du club, Jordan Henderson et le vice-capitaine James Milner, sont les responsables du système des amendes.



