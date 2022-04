mardi 19 avril 2022 • 771 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Passeur et buteur, mardi soir, à Anfield, contre Manchester United, à l'occasion d'un match en retard comptant pour la 30e journée de Premier League, Sadio Mané confirme qu'il est dans la forme de sa vie depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

Dominateur 2-0, Liverpool s'est envolé grâce à l'international sénégalais qui creuse l'écart d'une frappe du gauche alors qu'il venait de servir Salah d'une passe formidable. Robertson gratte un ballon et contre sur la gauche, avant de s'appuyer sur Luis Diaz. Le Colombien centre en retrait dans la surface, où Sadio Mané passe devant Harry Maguire et reprend du pied gauche (3-0). A gauche de De Gea.



14e but en Premier League



Avec son 14e but en Premier League, le champion d'Afrique et meilleur joueur de la CAN 2021 a été décisif sur ces dernières rencontres sous le maillot des Reds. Il confirme qu'il est reste un candidat sérieux au Ballon d'Or France Football. Surtout qu'il permet à Liverpool de prendre la première place du championnat. Salah a inscrit le quatrième but (4-0).