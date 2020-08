Sadio Mané parmi les 10 joueurs africains les plus chers de l’histoire

iGFM (Dakar) Victor Osimhen, avec son transfert record à Naples, vient chambouler tout le classement des joueurs africains les plus chers de l’histoire.

Victor Osimhen rapporte très gros au LOSC. Arrivé il y a un an seulement, le Nigérian s’en va du côté de Naples contre 71,2 M€, plus 10,1 M€ de bonus garantis. C’est donc un total de 81,3 M€ qui va atterrir dans les caisses du club français (et une partie dans celles de Charleroi, qui avait négocié un pourcentage sur la revente). C’est aussi le transfert le plus cher de l’histoire pour un joueur africain. L’attaquant devance un ancien Lillois, parti il y a seulement un an. Transféré à Arsenal à l’été 2019, l’Ivoirien Nicolas Pépé avait fait l’objet d’une offre de 80 M€.

Les deux ex-Dogues dominent un classement très riche en joueurs de qualités. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un certain Riyad Mahrez, vainqueur de la CAN il y a un an avec l’Algérie mais surtout objet d’un transfert à 67 M€ entre Leicester et Manchester City en 2018. Pas loin derrière, on retrouve un autre joueur formé en France en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a été vendu par le Borussia Dortmund à Arsenal contre 63 M€ en janvier 2018.

Essien, dernier résistant des années 2000

Naby Keita se classe 5e de ce classement. L’international guinéen est passé du RB Leipzig à Liverpool à l’été 2018 mais l’accord entre les deux équipes avait été rendu public un an auparavant. Le milieu de terrain avait pris la direction de l’Angleterre pour 60 M€. Il y a ensuite un écart significatif d’argent. Les Reds se sont attachés les services de Mohamed Salah en 2017 contre un chèque de 42 M€, signé à la Roma. Un an avant, ils recrutaient Sadio Mané à 41 M€ en provenance de Southampton.

On arrive à la fin de ce top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire avec la présence récente de Hakim Ziyech. Le Marocain vient d’arriver à Chelsea, qui a convaincu l’Ajax avec une offre à 40 M€. Pour le même prix, Cédric Bakambu quittait Villarreal pour la Chine et le club de Beijing Guoan en janvier 2018*. Enfin, aux deux dernières places, on retrouve Éric Bailly, transféré pour 38 M€ de Villarreal à Manchester United en 2016, et Michael Essien qui est passé de l’OL à Chelsea pour la même somme… en 2005. Didier Drogba et son transfert de l’OM aux Blues en 2004 pour 35 M€ sortent du classement.

*Beijing Guoan avait finalement dû payer une note finale de 74 M€ à cause d’une taxe de l’état chinois, qui impose à 100 % tous les transferts supérieurs à 6 M€.