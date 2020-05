Sénégal-Côte d’Ivoire : retour sur le match qui avait conduit à la suspension du stade LSS

iGFM-(Dakar) Ce samedi soir 13 octobre 2012, à Dakar, restera à jamais dans les mémoires du football sénégalais. Alors que la Côte d’Ivoire menait face au Sénégal (0-2) grâce à un doublé de son capitaine Didier Drogba (51e et 68e) dans le cadre du match retour des éliminatoires de la CAN 2013, la rencontre a été interrompue à la suite d’incidents dans les tribunes du stade Léopold Sédar Senghor. Le match a été définitivement arrêté par l’arbitre central à la 76e minute de jeu. Les Eléphants seront vraisemblablement qualifiés sur tapis vert, alors que les Lions du Sénégal pourraient être lourdement sanctionnés à cause du comportement de leurs supporters. Effectivement, car quelque semaines après la Confédération africaine de football a suspendu pour un an le stade Léopold Sédar Senghor

La qualification a eu un goût amer pour la Côte d’Ivoire victorieuse à l’aller (4-2) à Abidjan.

Revivez cette rencontre qui avait brisé le rêve de tout un peuple.