vendredi 17 février 2023 • 87 lectures • 0 commentaires

Sport 24 mins Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur des Lionnes du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a fait le point sur son groupe, à quelques heures du match contre Haïti, dans le cadre des barrages qualificatifs à la Coupe du monde féminine.

"L'état d'esprit est bon. Elles sont arrivées hier. Je parle des six qui étaient en France. C'était bien de retrouver l'ensemble du groupe. Elles ont l'habitude de jouer ensemble, c'est déjà bien de se retrouver pour partager cette grande expérience.



La problématique, je retrouve juste le fait de s'entraîner seulement à 48h du match. Il y a juste une séance d'entraînement pour pourvoir faire des réglages et savoir quel état physique sur avec le voyage est long. Elles ont joué dimanche. On avait des idées par rapport à notre groupe et des certitudes surtout qu'on a eu dix jours de travail avec le groupe qui était là. Il n'y a pas le temps de faire des calculs. Il faut mettre la meilleure équipe pour démarrer le match avec l'expérience et la profondeur du banc. On verra celles qui sont capables.



On va vers deux finales, mais on a un groupe qui vit bien, confiant et qui a envie d'écrire son histoire. On va entamer ce match de la plus belle des manières. On espère le gagner s'il plaît à Dieu", a-t-il expliqué, dans une vidéo publiée par la Fédération sénégalaise de football.



Le match Sénégal-Haïti est prévu cette nuit (1h GMT), au North Harbour Stadium d’Auckland (Nouvelle-Zélande).

PUBLICITÉ