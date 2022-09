lundi 26 septembre 2022 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a donné des nouvelles de l'infirmerie de la tanière, à quelques heures du match amical contre l'Iran.

"Il y a quelques pépins dans le groupe mais je crois qu'il n'y a rien d'important", a d'abord fait savoir le technicien sénégalais notamment au sujet d'Abdou Diallo (défenseur) qui ne s'est pas entraîné avec le groupe, ce lundi. "Je crois qu'il (Abdou Diallo) a eu une béquille", a précisé Aliou Cissé. "Aujourd'hui, on a préféré le laisser tranquillement. On fera le point après."



Sachant qu'il a décidé de tourner son effectif lors de cette trève internationale, le sélectionneur national ne s'inquiète pas trop. "Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'occasion de donner du temps de jeu à d'autres. Cheikhou (Kouyaté) et Pape Abou (Cissé) sont capables de jouer. Sur ce plan-là, il n'y a pas de doute."



Pour rappel, le match amical Sénégal-Iran est prévu, ce mardi, à 14h30 GMT, à Vienne (Autriche).

