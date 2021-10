mardi 5 octobre 2021 • 659 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les Lions du Sénégal ont effectué leur première séance d'entraînement, au stade Lat Dior, ce mardi après-midi en direction du match face à la Namibie, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Pour ce premier galop qui a démarré à 17h20, 22 joueurs ont répondu présents. Parmi eux, on note la présence de Bouna Sarr et de Bamba Dieng les deux nouvelles recrues d'Aliou Cissé. En revanche, Sadio Mané, Seyni Dienge et Boulaye Dia sont absents. Mané est attendu ce soir, Dieng est arrivé hier mais resté à l'hôtel. Quant à Dia, il est forfait mais il a effectué le déplacement au Sénégal pour constatation de sa blessure.

A rappeler que les Lions vont recevoir les Namibiens samedi à 19h00, au stade Lat Dior avant de se déplacer en Afrique du Sud pour jouer le 12 contre ce même adversaire pour la manche retour.