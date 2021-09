mercredi 29 septembre 2021 • 231 lectures • 0 commentaires

Sport 35 mins Taille

iGFM (Dakar) La Namibie prochain adversaire du Sénégal à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a débuté sa préparation depuis dimanche contrairement aux Lions qui vont se rassembler dès lundi prochain, à l'hôtel Radisson Blue de Diamniadio.

Vingt-huit joueurs (28), dont le défenseur Ryan Nyambe des Blackburn Rovers (D2 anglaise), ont été appelés pour ce stage, en perspective du match contre le Sénégal, programmé en Afrique du Sud le 12 octobre prochain, renseigne APS visité par IGFM.

Nyambe avait raté les deux premiers matchs de son équipe dans ces éliminatoires. Il sera aussi absent contre le Sénégal lors du match programmé en Afrique du Sud (12 octobre), selon le sélectionneur Bobby Samaria.

"Ryan n’est éligible que pour le match à l’extérieur au Sénégal et manquera le match retour à Soweto en raison des protocoles Covid-19 du Royaume-Uni que nous devons respecter. Il est un acteur clé pour nous, et si nous pouvons l’utiliser à tout moment, nous pouvons volontiers saisir cette chance", a dit le sélectionneur namibien.

"Le Sénégal, une équipe solide"

"Le Sénégal est une équipe solide et Ryan (Nyambe) apporte cette expérience pour contrecarrer leurs attaques", a ajouté le technicien.

Le National Stadium de Windhoek n’étant pas homologué, les matchs de l’équipe namibienne ont été délocalisés en Afrique du Sud, pays figurant sur la liste rouge établie par la Grande-Bretagne.

Comme le défenseur de Blackburn Rovers, des internationaux sénégalais évoluant en Angleterre sont susceptibles de rater cette rencontre de la 4-ème journée, sous peine de devoir observer une quarantaine de plusieurs jours à leur retour en Grande-Bretagne.

Pour les deux premières journées des éliminatoires, Aliou Cissé avait appelé cinq joueurs évoluant en Angleterre, à savoir Edouard Mendy (Chelsea), Sadio Mané (Liverpool), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace), Ismaila Sarr (Watford) et Seyni Dieng (Queens Park Rangers).

En plus du défenseur Ryan Nyambe, les Brave Warriors doivent se passer de leur capitaine habituel Petrus Shitembi, qui continue de "soigner sa blessure et n’a pas été appelé par conséquent".

Mais malgré tout, le technicien namibien s’est dit optimiste pour la prochaine double confrontation contre les Lions du Sénégal.

"Je crois que nous avons réuni l’équipe la plus solide et nous allons nous préparer et nous assurer que nous faisons le travail", a-t-il expliqué.

"Mon équipe y croit"

Le sélectionneur namibien reconnaît que "le Sénégal sera délicat à jouer", mais il s’empresse d’ajouter que son équipe "y croit toujours" et que ses joueurs "sont déterminés à faire de leur mieux et à se battre pour un bon résultat".

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la Fédération sénégalaise de football annonce que la liste des joueurs retenus pour les deux matchs contre la Namibie, le 9 octobre au stade Lat Dior et le 12 au Orlando Stadium de Johannesburg (Afrique du Sud), sera publiée ce vendredi.

La liste de la Namibie :

Gardiens : Calvyn Spiegel, Kamaijanda Ndisiro, Lodyt Kazapua, Maximilian Mbaeva et Virgil Vries

Défenseurs : Ryan Nyambe, Riaan Hanamub, Ivan Kamberipa, Gebhardt Ananias, Larry Horaeb, Teberius Lombardt, Approcius Petrus, Denzil Haoseb, Charles Hambira, Immanuel Heita

Milieux : Dynamo Fredericks, Alfeus Handura, Deon Hotto, Absalom Iimbondi, Wesley Katjiteo, Marcel Papama, Prins Tjiueza et Willy Stephanus

Attaquants : Elmo Kambindu, Issaskar Gurirab, Peter Shalulile, Joslin Kamatuka, Benson Shilongo