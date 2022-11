Sepp Blatter: l’attribution du Mondial 2022 au Qatar « a été une erreur »

mardi 8 novembre 2022

Alors que la Coupe du monde au Qatar s’annonce dans moins de deux semaines maintenant, et a suscité son lot de critiques pour des questions écologiques, politiques et sociales, la décision de la FIFA en 2010 prend aujourd’hui un sens particulier. Et certains n’hésitent plus à opérer un grand revirement à l’image de Sepp Blatter, président de la FIFA à l’époque, dont l’influence a évidemment été importante.

Désormais, Blatter regrette, comme il l'a confié ces dernières heures au media Tamedia, notamment au vu des critiques sur l'organisation. « Le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour cela » assure Blatter qui reconnaît un mauvais choix. « J'en portais à l'époque la responsabilité en tant que président de la FIFA », ajoute Blatter, qui assure que choix premier était plutôt d'attribuer cette Coupe du monde aux Etats-Unis, quatre ans après la Russie. « Cela aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques avaient organisé la Coupe du monde l'un après l'autre ».

Blatter défendait vigoureusement le Qatar il y a quelques années

Blatter assume donc son rétropédalage, lui qui n’avait pas hésité il y a quelques années, lors d’une réunion devant les membres de la confédération asiatique de football réunis à Kuala Lumpur, à défendre vigoureusement le choix qatari. « Ce n’est pas juste de la part des médias internationaux, en particulier des médias européens, de jeter la lumière sur un Etat arabe (…) en l’attaquant et en le critiquant. Nous le défendons. Nous avons fait le choix de disputer le Mondial dans le monde arabe et nous avons fait le choix de le disputer au Qatar. Alors nous le disputerons au Qatar en 2022 », assurait Blatter à l’époque.

