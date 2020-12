mardi 22 décembre 2020 • 59 lectures • 0 commentaires

Serie A : le Juve-Napoli sera finalement rejoué !

iGFM (Dakar) Le 4 octobre dernier, le choc de la troisième journée de Serie A entre la Juventus et le Napoli n'avait pas pu se jouer. La raison ? Les autorités sanitaires napolitaines auraient empêché les Partenopei de se rendre à Turin à cause de cas de Covid-19 au sein de l’effectif transalpin. Sauf que la formation entraînée par Gennaro Gattuso avait été sanctionnée : défaite 3-0 sur tapis vert et un point de pénalité.

Une décision que les Napolitains n’ont cessé de contester en faisant appel. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport annonce que la justice italienne a finalement décidé de faire rejouer le match et d’enlever le point de pénalité au Napoli. La rencontre pourrait se tenir le mercredi 13 janvier 2021. Une mauvaise nouvelle pour les Bianconeri qui pointent déjà à quatre points du leader rossonero au classement.

