mercredi 27 avril 2022 • 695 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Auteur d'un deuxième but (2-0) victorieux contre Villarreal, Sadio Mané a permis à Liverpool d'avoir un pas en finale de la Ligue des Champions.

À Anfield, le rythme était assez bas, notamment parce que l'équipe de Liga parvenait à endormir la rencontre. Mais en deuxième période, la machine de la Mersey se lançait, et les troupes de Klopp allaient frapper à deux reprises en très peu de temps. D'abord, avec un centre d'Henderson qui s'est envenimé après avoir été dévié par Estupiñán, et qui a terminé au fond des filets d'un Rulli qui aurait pu mieux faire (1-0, 53e). Puis, Sadio Mané crucifiait l'Argentin dans la surface après un sacré ballon glissé de Salah (2-0, 55e). Deux minutes qui ont coulé le Sous-Marin Jaune. Le score n'a plus bougé. Liverpool prend donc une sacrée option en vue de la qualification pour la finale ! L'interntional sénégalais est passé par là.



9 buts en 10 matchs en position d'avant-centre



Depuis son arrivée à Liverpool en juin 2016, Sadio Mané a joué beaucoup de rôles en attaque. Avant l'arrivée de Salah, il jouait à droite avant de changer de positionner pour occuper le côté gauche de l'attaque des Reds. Mais, l'arrivée de Diaz a poussé Klopp à positionner Mané comment faux avant-centre. Sur ce poste, il a marqué 9 buts en 10 matchs. Mané s'adapte à tous les postes.



Avec 14 buts, il égale le record de Drogba pour un joueur africain



Sadio Mané a marqué 14 buts en phase à élimination directe de Ligue des Champions, égalant le record de Didier Drogba pour un joueur africain dans la compétition. Il égale également Cristiano Ronaldo en phase à élimination directe de C1.



Pour rappel, Mané a inscrit son 4e but en 11 matches de Ligue des Champions cette saison.



Homme du match (note 8)



Positionné en pointe, le Sénégalais a d'abord manqué de lucidité dans le premier quart d'heure : ratant son contrôle à bout portant du but de Rulli (8e), il a ensuite été surpris par le centre de Mané, légèrement derrière lui (12e). Tel un pivot, il a ensuite failli tromper Rulli sur sa reprise contrée par Albiol (33e). Il est finalement juste dans le dernier geste, bien lancé par l'Egyptien pour trouver le chemin des filets (2-0, 55e). Il a eu une note de 8/10.



Son but va rester dans les annales puisqu'il a permis à Liverpool d'avoir un pas en finale de la Ligue des Champions. Mieux, il confirme qu'il est le seul candidat sérieux au Ballon d'Or avec Benzema.