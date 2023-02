jeudi 23 février 2023 • 464 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir dégagé une enveloppe de 1.299.500.000 FCFA pour les clubs en guise de subventions pour la saison 2022/2023.

Ces Subventions sont reparties comme suit :



Ligue 1 :15.000.000 F CFA par club



Ligue 2 :10.000.000 F CFA par club



Nationale 1 :7.000.000 F CFA F CFA par club



Nationale 2 :3.000.000 F CFA F CFA par club



Division 1 Féminin :3.000.000 F CFA par club



Division 2 Féminin :2.000.000 F CFA par club



Beach Soccer. :1.000.000 F CFA par club



Club régional :1.500.000 F CFA par club



ONCAV :10.000.000 F CFA



ASMS. :3.000.000 F CFA



AEEFS :2.000.000 F CFA



AIFS :2.000.000 F CFA



ANAF :2.000.000 F CFA



ANPS :2.000.000 F CFA



CONEFS :2.000.000 F CFA



Supporters Qatar 2022 :6.000.000 F CFA



Au total un milliard deux cent quatre-vingt-dix neuf millions cinq cent mille francs CFA( 1.299.500.000) ont été libérés pour le payement des primes des clubs et acteurs du football sénégalais pour la saison 2022-2023.



La FSF précise par ailleurs que tous les bonus et primes ont été libérés au profit des différentes équipes nationales concernées et qu’elle procèdera bientôt au remboursement des arriérés de récompenses que la LSFP devait à certains clubs de 2016 à 2019.