lundi 17 janvier 2022 • 247 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Pape Gueye va poursuivre l'aventure avec l'équipe du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce, à la suite de la suspension de la décision de la FIFA, qui avait suspendu le joueur à quelques minutes du match contre la Guinée.

Dans une note publiée sur son compte Twitter, la Fédération sénégalaise de football (FSF) informe que Pape Gueye a obtenu gain de cause suite à son appel. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a suspendu la décision de la FIFA, qui était une sanction pour quatre mois. Avec donc cette suspension de la sanction, le milieu de terrain des Lions du Sénégal pourra donc disputer la rencontre entre le Sénégal et le Malawi, prévue mardi (16h GMT). Une très bonne nouvelle pour les Lions, qui vont affronter le Malawi avec un groupe de 27 sur les 28 convoqués. Pape Gueye reste donc sous la menace d'une suspension ultérieure.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)