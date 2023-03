vendredi 17 mars 2023 • 1238 lectures • 1 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé a justifié son choix lors du vote The Best FIFA 2022 dans lequel il a placé Sadio Mané à la troisième derrière le Marocain Hakimi.

"Je me suis basé sur la Coupe du monde qui est une compétition de la FIFA, mais si Sadio Mané avait joué une seule minute, je le mettrai devant. Mais, dans ma tête, j'ai mis en avant la Coupe du monde. Maintenant personne ne peut me mettre en mal avec Sadio Mané. On est ensemble depuis 2011 et je l'ai toujours respecté. Je respecte les joueurs aussi.



Sadio Mané reste un grand joueur, parmi les meilleurs au monde. Je veux son bien et c'est pour toujours. Mes relations avec Sadio dépassent largement l'équipe nationale. C'est le leader de l'équipe nationale", a expliqué l'entraîneur national, lors de la publication de la liste des Lions pour les deux prochaines journées des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023.