iGFM - (Dakar) Abdou Diallo a promptement réagi, après le tirage au sort des poules de la coupe du monde Qatar 2022.

Ce vendredi, l’esprit et l’attention des lions était tournée vers le Qatar où a été effectuée te tirage au sort de la coupe du monde 2022. Le Sénégal affrontera le Qatar (pays organisateur), la Hollande et l’Équateur.



Au terme du tirage, Abdou Lakhad Diallo, le défenseur des lions a réagi. «Du Sénégal au Qatar en passant par l’Équateur et la Hollande. Épaules contre épaules, mes plus que frères… Destination les étoiles», a-t-il posté sur sa page Twitter.





