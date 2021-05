mardi 4 mai 2021 • 62 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Grosse surprise réservée par la Fédération togolaise de football (FTF). En quête d’un successeur au Français Claude Le Roy, qui a démissionné le mois dernier suite à l’échec de la qualification pour la CAN 2021, l’instance a annoncé ce lundi la nomination de Paulo Duarte au poste de sélectionneur !

Alors que les noms du Français Alain Giresse et du Congolais Florent Ibenge circulaient avec insistance ces dernières heures, personne n’avait vu venir Duarte qui occupait depuis le mois de septembre 2020 le poste d’entraîneur du club angolais de Primeiro De Agosto. Grand baroudeur du football africain, le Portugais s’est révélé comme sélectionneur du Burkina Faso (2007-2012), mais ses dernières expériences sur le banc de sélections nationales se sont avérées plus mitigées, d’abord au Gabon (2012-2013) puis au Burkina Faso (2016-2019) où son retour avait bien débuté avec une 3e place à la CAN 2017 avant de se terminer sur une non-qualification pour l’édition 2019.

Avide de revanche, l’homme de 52 ans devra toutefois patienter avant d’aborder sa nouvelle aventure. En effet, en vertu d’un accord avec son club actuel, la FTF précise que le Lusitanien ne prendra ses fonctions qu’au mois d’août. D’ici-là, le technicien local Jonas Kokou Komla dirigera les Eperviers le mois prochain contre le Sénégal et la Namibie à l’occasion des deux premières journées des qualifications à la Coupe du monde 2022. Duarte, lui, débutera officiellement en septembre lors de la double confrontation contre le Congo.

Afrikfoot