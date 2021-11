dimanche 7 novembre 2021 • 309 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite au forfait de Seny Dieng qui a été confirmé par la Fédération sénégalaise de football (FSF), le Sélectionneur des Lions, a fait appel au gardien du Casa-Sports Alioune Badara Faty, selon un communiqué de l'instance.

"La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a le regret de vous annoncer le forfait du défenseur Abdou Diallo et du gardien de but Seny Dieng. Tous les deux avaient été convoqués par le sélectionneur national Aliou Cisse pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2021, mais ils ont malheureusement été testés positifs à la COVID 19. Le Sélectionneur a fait appel au gardien du Casa-Sports Alioune Badara Faty pour remplacer Seny Dieng", renseigne la FSF, avant d'exprimer tout son soutien à ces vaillants Lions et leur souhaite un prompt rétablissement afin qu’ils puissent reprendre les compétitions.



Pour rappel, l'équipe du Sénégal affrontera le Togo à Lomé, jeudi prochain, dans un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Trois jours après, elle recevra le Congo, à Thies, pour boucler ces qualifications. Déjà qualifiés pour les barrages des éliminatoires, les Lions veulent faire carton plein pour mieux préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui se deroulera au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022.