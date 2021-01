jeudi 28 janvier 2021 • 169 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plus d'un mois après leur premier duel de la saison, Serge Aurier et Sadio Mané se retrouvent, ce soir, à Londres pour le choc de la 20e journée de Premier League entre Tottenham et Liverpool.

Alors que Liverpool se déplace à Tottenham, pour un match choc, le latéral Ivoirien des Spurs, Serge Aurier et l'attaquant Sénégalais Sadio Mané vont une nouvelle fois se retrouver plus d'un mois après leur premier duel qui avait tourné en faveur du Lion même s'il n’a pas été décisif. Mais, il avait quand même participé à la victoire des Reds 2-1. Aurier était impressionné par la prestation de Mané qu'il considère comme étant le meilleur joueur africain aujourd’hui.

Une seconde retrouvaille très attendue

« Aujourd’hui, c’est le meilleur joueur africain. C’est une fierté pour nous en tant qu’Africains de le voir à ce niveau, parmi les meilleurs au monde. C’est quelqu’un que je respecte beaucoup parce qu’il est très timide mais très respectueux de beaucoup de personnes. Surtout, c’est quelqu’un de qualité. Sadio Mane est le même. Il s’offre toujours et porte le ballon sur le terrain. Lui à quatre sur 10 est plus important pour Liverpool que beaucoup de joueurs à sept ou huit sur 10, et c’est une autre marque d’un très bon joueur. Avec le plus grand respect pour Divock Origi ou Takumi Minamino, même s’ils jouent à sept ou huit sur 10, leurs compétences sont sans égal avec Mané", avait-il déclaré au micro de RMC.

Ce soir (20h GMT) à Londres, les deux joueurs devront sans doute faire plaisir aux amoureux de la Premier League.

Une rencontre capitale dans la course à l'Europe

L'autre enjeu de cette rencontre, c'est que Tottenham, actuellement 6e de Premier League, reçoit le champion d'Angleterre en titre, Liverpool, 5e. Un rencontre capitale dans la course à l'Europe mais également primordial afin de revenir dans la course au titre. Avec la défaite de Manchester United hier soir, Spurs et Reds ont l'occasion de revenir à 4 et 3 points des Red Devils et de faire leur retour dans le Top 4.

Des équipes classiques au coup d'envoi

Pour cela, José Mourinho devrait aligner son traditionnel 4-2-3-1, selon le Daily Express. Tanguy Ndombélé devrait être titulaire en tant que meneur de jeu derrière Harry Kane. Hugo Lloris sera bien sur dans la cage londonienne. Moussa Sissoko postule à une place dans le XI au milieu.

Du côté de Liverpool, ce sera aussi du classique selon le média, avec un 4-3-3. Fabinho dépannera une nouvelle fois en défense centrale pendant que le trio Mané-Firmino-Salah se chargera de faire connaître sa première victoire depuis 5 matches aux Reds en Premier League.