iGFM (Dakar) Le Sénégal étant déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2021, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, pourrait réserver plusieurs surprises dans la liste qu’il doit prochainement révéler des joueurs convoqués pour achever les éliminatoires contre le Congo (26 mars) et l’Eswatini (30 mars). D’après le journal Le Quotidien, trois binationaux vont être appelés pour la première fois.

Il y a d’abord Abdou Diallo. Coéquipier de Gana Gueye au Paris Saint-Germain et ancien capitaine de l’équipe de France Espoirs, le joueur de 24 ans a récemment ouvert la porte au pays de ses origines. L’ancien du Borussia Dortmund ne traverse pas sa meilleure période en club mais son potentiel et son profil polyvalent, qui lui permet d’évoluer en défense centrale et au poste de latéral gauche, peuvent s’avérer précieux.

Vient ensuite Fodé Ballo-Touré (24 ans). Lui aussi passé par les Espoirs tricolore, le latéral gauche n’est pas parvenu à franchir le pallier attendu en rejoignant l’AS Monaco en janvier 2019 et il est considéré comme le remplaçant de Caio Henrique cette saison, mais ses capacités offensives (3 buts et 2 passes décisives en 17 apparitions cette saison en Ligue 1) et sa marge de progression en feraient un renfort intéressant à un poste où Cissé manque souvent de solutions, ce qui le contraint à aligner le droitier Youssouf Sabaly.

Nampalys Mendy (28 ans) est le troisième renfort attendu. Après une période difficile, le milieu de terrain revient bien ces derniers mois avec Leicester et il ferait du bien dans un secteur vieillissant. Lui aussi passé par l’équipe de France Espoirs, le natif de La Seyne-sur-Mer semblait il y a quelques mois encore très loin du Sénégal, mais Cissé a visiblement trouvé les bons mots pour le convaincre. Confirmation attendue dans quelques jours avec la publication de la liste officielle dans laquelle devrait également figurer la révélation de Metz, Pape Matar Sarr.

Pour rappel, le Sénégal se déplace à Brazzaville le 26 avant de recevoir l'eSwatini, à Thiès le 30 mars.